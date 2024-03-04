Чем полезны компоты

Врач-диетолог и генетик Наталья Артемьева рассказал о пользе компотов. По словам эксперта, если сравнивать компоты и, например, фреши, то последние будут значительно проигрывать по своим свойствам.

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Эксперт объяснила, что у компота нет такого раздражающего действия на желудочно-кишечный тракт, как, например, у апельсинового сока. Кроме того, гликемическая нагрузка от компота ниже практически вдвое.

— То есть, уровень сахара в крови будет повышаться не так резко, как после употребления фреша, ведь сама концентрация ягод в компоте меньше, — рассказала эксперт в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также компот содержит отваренные ягоды и фрукты, которые становятся дополнительным источником ценной клетчатки.

До этого эксперты назвали продукты, которые считаются полезными, но, на самом деле, такими не являются. Это мюсли, сладкие творожки, каши быстрого приготовления, протеиновые батончики и пакетированныен соки, передает телеканал «Санкт-Петербург».