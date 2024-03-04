Весенние опасности: ОРВИ, пневмония, авитаминоз

Пришёл марток – надевай семеро порток. Это к тому, что погода в первый месяц календарной весны крайне неустойчива и обманчива: то метель метёт, то ручьи звенят и тает лёд. Как следствие: вспотевшие спины, мокрые ноги и замерзшие уши.

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Плюс чуть ли не из каждого утюга объясняют – за долгую холодную зиму наш организм так ослаб, что практически не в состоянии сопротивляться ни вирусам, ни любому другому отрицательному воздействию извне, вроде переохлаждения, стресса, умственных и физических нагрузок. Так что нам остаётся только смириться с неизбежным, залечь под тёплое уютное одеяло и приготовиться болеть.

И ведь, действительно, по весне и осени мы привычно ждём всплеска простудных заболеваний. О том, насколько наши опасения обоснованы, мы поговорили с доктором медицинских наук, профессором Павлом Воробьёвым.

“СП”: Насколько велика вероятность подхватить простуду в начале весны?

– Весной никогда не идет всплеск простудных заболеваний, наоборот, он заканчивается. Люди болеют зимой. Вот сейчас никто особенно не болеет, “Роспотребнадзор” статистику опубликовал, что сейчас респираторными инфекциями заболевают в два раза меньше.

“СП”: С чем может быть связано такое снижение?

– Это обычное сезонное явление: мы перболеваем зимой, миксуем свои инфекции, передаём их друг другу. Весной заболеваемость снижается, потому что иммунитет выработался. И дальше – до осени.

“СП”: А как насчет того, что к весне организм ослабевает, поскольку был короткий световой день, мы жили в сумерках, да ещё в холоде. Поэтому все квелые ходят, сразу заразу всякую цепляют. Один чихнул – все, кто был поблизости, заболели…

– Да никто ничего вот так просто не цепляет. Это все для продажи лекарств маркетологи придумывают.

“СП”: А как быть с усталостью, которую из-за нехватки солнечного света многие ощущают в начале весны? Вплоть до состояния “с постели подняли, а разбудить забыли”. Некоторые даже начинают в солярий ходить, чтоб взбодриться.

– Уж если на то пошло, то подобная усталость обычно зимой бывает. Когда приходит весна, мы сталкиваемся с другой проблемой. Это перезасветка солнцем. На самом деле люди очень чувствительны к солнцу. И после зимы яркие солнечные лучи для них становится фактором дополнительного риска.

“СП”: В чем это выражается?

– Как раз в усталости. Её может и избыток солнечных лучей вызывать. Кроме того, могут быть непонятные кожные высыпания, фотодерматозы начинаются по весне. У многих кожа очень светлая после зимы. Понятно, что тут мы говорим о России, а не о других странах. Например, в США много темнокожего населения, там совсем другие проблемы. А у нас люди светлокожие. Да ещё за зиму загар успел сойти, солнечные лучи легко проникают сквозь кожу и поражают ткани, которые лежат под кожей. Отсюда могут быть и солнечные ожоги, и разные аллергические реакции, том числе и так называемые фотодерматозы, о которых я уже упоминал.

“СП”: Получается, что правы косметологи, рекомендующие пользоваться кремами с солнцезащитными средствами, как только солнышко выглянет и начнёт пригревать, а не только летом?

– Так сказать мне совесть не позволит. Просто не надо вылезать весеннее солнце и загорать. Сейчас, конечно, еще сугробы на большей части страны. Но надо помнить, что загорают не только тогда, когда специально для этого приходят на пляж. Солнечные лучи воздействуют на кожу и во время пребывания на улице. А на снегу загар самый опасный, потому что у вас солнце идет и сверху, и снизу. Например, при ярком солнце и снеге сильно страдают глаза. Нерастаявший снег – это своего рода зеркало, которое отбрасывает обратно солнечные лучи. При этом их воздействию подвергаются и те места, которые обычно не загорают: нижняя часть щек, верхняя часть век под бровями. Эти места могут даже обгореть. Такой же эффект бывает на воде: люди сильно обгорают, просто купаясь или плавая на лодках. Так что эта первая весенняя опасность. И она связана с гиперинсоляцией. Причем человек может даже не понимать, что подвергается чрезмерному воздействию солнечных лучей.

“СП”: А есть и вторая опасность?

– Да. Очень возможно, что в ближайшее время мы столкнёмся с увеличением заболеваемости пневмонией.

Потому что вскоре начнётся потепление, люди станут раздеваться. Им будет казаться, что уже можно распрощаться с тёплой одеждой. Как здорово: солнце светит, уже почти жарко! А на самом деле от ледяной земли, которая промерзла на несколько метров, будет идти холод. Таким “холодильником” земля будет оставаться ещё месяца два. И на этом фоне люди будут заболевать: с одной стороны, тело разогревается, с другой – ледяные флюиды от земли поднимаются. Это может вызывать воспаление легких. Я уж не говорю про любителей поваляться на свежепробившейся травке или посидеть на солнышке на каком-нибудь каменном парапете или скамейке. Это же так приятно посидеть, погреться. Люди не задумываются, что это может привести к воспалению лёгких. Не у всех, конечно. Но это фактор риска, потому что разница температур от солнца и от земли сейчас будет очень большой.

“СП”: А весенний авитаминоз? Ведь после зимы организм испытывает нехватку витаминов…

– Это все глупости. С чего вдруг авитаминоз? Вы не едете зимой фрукты-овощи?

“СП”: Так большинство фруктов и овощей, продающихся в наших супермаркетах не в сезон созревания, ни вкуса, ни запаха не имеют. Слабо верится, что в них есть польза.

– У нас в продуктах питания витаминов столько, что хватит на десятерых. При нормальных условиях жизни авитаминоза вообще не бывает. Конечно, есть ситуации, когда люди питаются неправильно. Например, когда едут на заработки вахтовиками и едят там одни дошираки. На этом фоне все авитаминозы вылезут совершенно точно. Но если вы едите нормальную пищу, то у вас нехватки витаминов не будет.