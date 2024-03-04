Темные круги под глазами: причины появления и как от них избавиться

Темные круги под глазами невероятно портят внешний вид, поэтому так важно с ними бороться. Мы решили выяснить, в чем причины синяков под глазами и как можно с ними справиться в домашних условиях или же в кабинете врача-косметолога.

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Какие причины провоцируют появление синяков под глазами у женщин

Гипоксия

Одна из основных причин — кислородное голодание тканей, а, как известно, кожа под глазами очень тонкая, она повреждается проще всего. Питательные вещества в этом состоянии просто не поступают к тканям. Еще одна причина появления темных кругов как у женщин, так и мужчин — недостаточное кровоснабжение тканей. Как правило, темные круги в этом случае сопровождают людей с сердечно-сосудистыми патологиями.

Анемия

При снижении концентрации гемоглобина появление кругов под глазами — обычное дело. Проблема в том, что уменьшение количества эритроцитов лишает ткани питания, кислород перестает поступать в достаточном объеме. Очень часто именно появление синяков на теле, в том числе в области глаз, сигнализирует о наличии ЖДА (железодефицитной анемии).

Проблемы с щитовидной железо

Нередко проблема синевы под глазами возникает на фоне проблем с щитовидной железой. При этом, как дополнение к кислородному дефициту, прибавляется выпадение волос и ослабление концентрации внимания. Человек с эндокринными проблемами часто чувствует сильную слабость, его постоянно клонит в сон.

Медицинские анализы, которые могут помочь выявить проблему

Врач-косметолог Кристина Пирумова рассказала нам об основных исследованиях, которые стоит пройти, если синяки под глазами — ваша большая проблема.

Кристина: «Основные исследования, на которые важно сделать упор»:

— общий анализ крови;

— общий анализ мочи;

— биохимический анализ крови;

— анализ кала;

— анализ крови на микроэлементы;

— УЗИ щитовидной железы, почек, печени и сердца.

Когда и какой анализ надо сдать по мнению нашего эксперта:

Кристина:

«Если желто-коричневые круги, то этот цвет может свидетельствовать о признаках застойных явлений в желчном пузыре, в крови повышается билирубин. Соответственно, надо сделать УЗИ и сдать анализ крови».

Серые пятна под глазами говорят о том, что почки не справляются со своей функцией фильтра, тут также важно сделать УЗИ и сдать анализ мочи.

Косметолог:

«Еще одна патология, вызывающая появление синяков под глазами — нарушение функции щитовидной железы. Если потемнение кожи под глазами сопровождается потливостью, возбудимостью, руки становятся горячими и влажными, то важно пойти на прием к эндокринологу».

После обследований врачи назначат дополнительные исследования для подтверждения диагноза. И только после этого больному будет назначено лечение, предупреждает врач.

Косметологические процедуры, помогающие бороться с темными кругами под глазами

1. Контурная пластика

Одним из самых популярных способов борьбы с потемнениями вокруг глаз является использование филлеров. Важно тщательно подобрать специалиста, чтобы не навредить себе еще больше. Через тонкую кожу вокруг глаз просвечивают сосуды, спазм мелких капилляров мешает им обеспечивать нормальную работу, что и приводит к застойным явлениям в этой области. Филлеры помогают создать доппрослойку под слоем дермы, тем самым кожа выравнивается и становится визуально светлее.

2. Мезотерапия

Еще одна суперпопулярная процедура — мезотерапия или Mesoeye. Инъекционные манипуляции особенно эффективны при наличии синяков под глазами. Косметолог вводит под кожу состав, который помогает укрепить каркас коллагеновых волокон, уже через пару сеансов темные круги почти исчезают.

3. Плазмолифтинг

Когда витаминное укрепление тканей не помогает, на помощь приходит процедура плазмолифтинга. Специалист использует плазменную часть, обогащенную тромбоцитами. Плазма самого пациента вводится в зону, которая нуждается в дополнительном укреплении. Организм реагирует на введение плазмы ускорением синтеза коллагена и эластина, тем самым кожа постепенно осветляется благодаря регенеративным процессам.

4. SMAS-лифтинг

Ультразвуковая процедура SMAS-лифтинга помогает справиться с темными кругами под глазами путем активации выработки коллагена в тканях. Точечное воздействие лучей вызывает нагревание обрабатываемой области, что провоцирует дополнительную выработку коллагена и эластина. После нескольких процедур кожа становится более упругой.

5. Фототерапия периорбитальной зоны

Если же причина темных кругов под глазами — банальная пигментация, на помощь приходит фототерапия. Лишний меланин просто разрушается под воздействием световых волн, высветляя кожу, она приобретает здоровый оттенок уже после первой процедуры.

Как бороться с кругами под глазами в домашних условиях

1. Лед

Простое средство, которое при регулярном использовании помогает добиться видимого эффекта. Благодаря холодному компрессу выводится лишняя жидкость из тканей. Для большего эффекта можно выжать в воду перед заморозкой сок огурца — так вы еще и снимите отечность.

2. Патчи под глаза

Вы можете подобрать любые комфортные для вас патчи от кругов под глазами, однако эксперты рекомендуют обратить внимание на гидрогелевые. Они оказывают сильное механическое воздействие на кожу, тем самым буквально вталкивая пептиды и другие полезные компоненты в кожу, заставляя ее светлеть.

3. Зеленый чай

В листьях зеленого чая содержатся флавониды, которые помогают упорядочить обменные процессы в тканях. При частом использовании мешочков зеленого чая под глаза можно добиться осветления темных кругов и сделать кожу более плотной.

4. Сметана

Простой и полезный продукт всегда должен быть в вашем холодильнике. Маски под глаза из сметаны помогают коже активнее вырабатывать коллаген и эластин. Бактерии, на которых происходила закваска, способствуют нормализации местного кровообращения, тем самым обогащая кожу кислородом.

5. Огурец