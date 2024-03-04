Названа польза бобовых для организма

Бобовые богаты белком, его содержание составляет до 24%, также в них есть большое количество витамина В, фолиевой кислоты, рассказали специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве подчеркнули, что бобовые полезны и за счет содержания калия и магния. В них находится до 38% крахмала, до 11% железа и до 4% жира, пишет «МК в Красноярске».

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Как уточнили специалисты, бобовые рекомендуется есть не чаще двух-трех раз в неделю небольшими порциями. Лучше употреблять их не в сыром виде, а добавлять в салаты или супы. При этом если съесть много нута, гороха, фасоли, то могут возникнуть проблемы с пищеварительной системой.

В Роспотребнадзоре уточнили, что при покупке важно обращать внимание на срок годности товара, а также проверять, нет ли в упаковке мусора, влаги или пыли. Хранить продукт лучше всего в банках с плотной крышкой.