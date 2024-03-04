Россиянам рассказали о скрытой опасности цветной капусты

Цветная капуста содержит витамин К, который помогает останавливать кровотечение и заживлять раны, сообщил в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач-кардиолог Герман Гандельман. По его словам, этот витамин опасен тем, что повышает риски образования тромбов.

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Витамин К помогает останавливать кровотечение и заживлять раны, но кардиологи это не любят, потому что повышается свертываемость крови, а это риски для образования тромбов, — сказал Гандельман.

Продукты с витамином К не рекомендуется употреблять людям, принимающим антикоагулянты. По словам врача, этот витамин содержится в большем количестве в белой цветной капусте, нежели в фиолетовой.

Также участники передачи отметили и полезные свойства цветной капусты. Например, в ней содержится витамин С, причем в белой его больше в два раза, чем в фиолетовой.

Гандельман отметил, что этот витамин положительно влияет на сосуды и сохраняет их эластичность. Врач-офтальмолог Михаил Коновалов при этом обратил внимание, что он полезен и для глаз. Более того, его дефицит повышает риск катаракты.

Также цветная капуста содержит антоцианы, без которых «очень сильно страдает центральная часть сетчатки», уточнил Коновалов. В фиолетовой цветной капусте, по его словам, их больше чем в белой.