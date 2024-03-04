Названы способы сохранить зубы здоровыми до старости

В теории сохранить зубы здоровыми до старости можно, но не все, рассказал главный врач Немецкого имплантологического центра, хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук Магомед Дахкильгов. Как добиться этого, врач рассказал в комментарии для «Ленты.ру».

Одним из главных факторов риска потери зубов в возрасте врач назвал хроническую усталость и постоянные стрессы. Из-за них развивается бруксизм — неконтролируемое, бессознательное сокращение жевательных мышц, от которых происходит стискивание зубов и скрежетание ими во сне. Поскольку жевательные мышцы — одни из самых сильных в человеческом организме, то такое стискивание приводит к постепенному стиранию и разрушению эмали зубов. Отсюда и развитие возрастной стираемости, от которой страдают в той или иной степени почти все люди старше 40 лет, объяснил Дахкильгов.