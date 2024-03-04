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Назван главный риск быстрого похудения

Дефицит питательных веществ в организме является одним из главных рисков при быстром похудении. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина, пишет РИАМО.

Назван главный риск быстрого похудения
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«При стремительном снижении веса организм может не получать достаточное количество витаминов, минералов и других необходимых элементов», – отметила Тананакина.

Нехватка питательных веществ может привести к снижению иммунитета, проблемам с кожей, волосами, ногтями, потере мышечной массы.

«Кроме того, при стремительном снижении веса возможны проблемы с пищеварением, головная боль, слабость, а также нарушения менструального цикла у женщин», – предупредила врач.

ЗОЖ