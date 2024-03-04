Гастроэнтеролог назвал губительный для поджелудочной и сосудов продукт

Большое количество жира опасно для поджелудочной железы. Зачастую при слове «жир» люди представляют жареную пищу в обилии масла, но не задумываются о том, что он может содержаться и в сыре. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов .

По его словам, сыр ошибочно не относят к жирным продуктам, однако он содержит около 50 процентов животных жиров. При этом часто его кладут на булку с маслом, «чтобы окончательно шокировать организм». Кроме того, сыр едят как самостоятельный продукт, добавляют в салаты, плавят. В итоге поджелудочной становится тяжело справляться с такой пищей и она работает на износ, производя липазу, которая растворяет жиры. Такое постоянное питание может привести к поражению клеток органа и панкреатиту.