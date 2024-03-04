Россиянам назвали три самых безвредных варианта фастфуда

Можно сказать, что это самый полезный вид фастфуда, при условии, что вы не покупаете ее в размере XXL. При этом вы должны быть уверены, что в блюде используются свежие овощи, нежирное и свежее мясо, а также что производитель не переборщил с соусами. Приготовленная вами самостоятельно будет еще полезнее – такую шаурму вполне можно считать сбалансированным питанием Наталия Гридина диетолог