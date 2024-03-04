Нутрициолог: пребиотики помогают подавить рост болезнетворных бактерий

«Пребиотики — это пищевые соединения, которые представляют собой органические сложные углеводы — та самая столь ценная для пищеварения клетчатка. Это источник питания для полезных соединений в кишечнике, в частности бифидобактерий и лактобактерий, что положительно влияет на состояние микробиома, здоровье и самочувствие человека», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».