В чем польза конины и есть ли она вообще? Разбираемся с врачом

Мясо лошадей для большинства россиян — непривычное блюдо. Едят его редко в том числе из-за специфического вкуса, который не каждому понравится. А кто-то и вовсе считает, что оно токсичное (что, кстати, миф). Между тем, у конины есть польза, и немалая. О плюсах этого мяса рассказала врач — аллерголог-иммунолог, диетолог, патофизиолог Елена Парецкая.

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Чем полезно мясо лошади

У конины весьма специфический запах и вкус, а сама по себе она достаточно жёсткая. Однако в этом мясе много пользы, потому что это настоящий кладезь витаминов и минералов. В ней есть:

натрий,

калий,

фосфор,

кальций,

медь,

железо,

магний,

витамины К, РР, А, Е и группы В.

Вот плюсы конины:

в ней много белка и очень мало жира, что повышает усвоение протеинов;

богата минералами и микроэлементами, полезными для нервной системы, профилактики сердечно-сосудистых проблем, анемии, а также для здоровья волос и кожи;

снижает уровень холестерина и стимулирует метаболические процессы;

в ней мало калорий — всего 215 ккал на 100 г продукта, поэтому её могут включать в диету люди, сбрасывающие вес;

помогает укреплять иммунитет;

улучшает здоровье костей и зубов.

Кому нельзя конину

Детям конину нельзя вообще — это мясо слишком сложное для усвоения детским организмом. Взрослым лучше её отваривать, а не жарить, чтобы с непривычки не получить несварение желудка, предупредила врач в разговоре с изданием «Доктор Питер».

Противопоказания к употреблению конины:

подагра,

тяжёлые патологии почек,

холецистит,

нарушение оттока желчи,

повышенный уровень мочевой кислоты в крови и моче,

язва, гастрит, панкреатит, колит — в стадии обострения;

инсульт и инфаркт в остром периоде.

Чем полезно мясо верблюда

Ещё один редкий вид мяса на столе россиян — верблюжатина. Диетолог Людмила Никитюк рассказала, что это мясо можно и нужно добавлять в рацион из-за его уникальных свойств.

В мясе верблюда много железа, белка, витаминов и минералов, но мало жира и холестерина. Верблюжатина способна регулировать уровень сахара в крови, нормализовать работу пищеварительной системы и поддерживать работу нервов.