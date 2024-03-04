В чем польза конины и есть ли она вообще? Разбираемся с врачом
Мясо лошадей для большинства россиян — непривычное блюдо. Едят его редко в том числе из-за специфического вкуса, который не каждому понравится. А кто-то и вовсе считает, что оно токсичное (что, кстати, миф). Между тем, у конины есть польза, и немалая. О плюсах этого мяса рассказала врач — аллерголог-иммунолог, диетолог, патофизиолог Елена Парецкая.
Чем полезно мясо лошади
У конины весьма специфический запах и вкус, а сама по себе она достаточно жёсткая. Однако в этом мясе много пользы, потому что это настоящий кладезь витаминов и минералов. В ней есть:
- натрий,
- калий,
- фосфор,
- кальций,
- медь,
- железо,
- магний,
- витамины К, РР, А, Е и группы В.
Вот плюсы конины:
- в ней много белка и очень мало жира, что повышает усвоение протеинов;
- богата минералами и микроэлементами, полезными для нервной системы, профилактики сердечно-сосудистых проблем, анемии, а также для здоровья волос и кожи;
- снижает уровень холестерина и стимулирует метаболические процессы;
- в ней мало калорий — всего 215 ккал на 100 г продукта, поэтому её могут включать в диету люди, сбрасывающие вес;
- помогает укреплять иммунитет;
- улучшает здоровье костей и зубов.
Кому нельзя конину
Детям конину нельзя вообще — это мясо слишком сложное для усвоения детским организмом. Взрослым лучше её отваривать, а не жарить, чтобы с непривычки не получить несварение желудка, предупредила врач в разговоре с изданием «Доктор Питер».
Противопоказания к употреблению конины:
- подагра,
- тяжёлые патологии почек,
- холецистит,
- нарушение оттока желчи,
- повышенный уровень мочевой кислоты в крови и моче,
- язва, гастрит, панкреатит, колит — в стадии обострения;
- инсульт и инфаркт в остром периоде.
Чем полезно мясо верблюда
Ещё один редкий вид мяса на столе россиян — верблюжатина. Диетолог Людмила Никитюк рассказала, что это мясо можно и нужно добавлять в рацион из-за его уникальных свойств.
В мясе верблюда много железа, белка, витаминов и минералов, но мало жира и холестерина. Верблюжатина способна регулировать уровень сахара в крови, нормализовать работу пищеварительной системы и поддерживать работу нервов.
А ещё это мясо, в отличие от конины, можно использовать для детского питания.