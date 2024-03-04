Раскрыты последствия здорового голодания для организма

Ученые раскрыли, что в течение длительных периодов голодания в организме происходят значительные изменения, полезные для здоровья. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Metabolism.

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Исследователи наблюдали за 12 здоровыми добровольцами, принимавшими участие в семидневном голодании только на воде. За добровольцами ежедневно следили, чтобы зафиксировать изменения уровней около 3000 белков в их крови до, во время и после голодания.

Во время голодания организм меняет источник энергии, переходя от калорий в пище к использованию собственных жировых запасов. Однако мало что известно о последствиях длительных периодов отсутствия еды, и о каких-либо последствиях для здоровья.

В ходе исследования организм переключал источники энергии — с глюкозы на жир, хранящийся в организме, — в течение первых двух или трех дней голодания. Добровольцы потеряли в среднем 5,7 килограмма как жировой, так и мышечной массы. В течение трех дней приема пищи после голодания вес остался на прежнем уровне — потеря мышечной массы почти полностью прекратилась, но жировая масса осталась прежней.