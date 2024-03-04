Врач рассказал, как правильно подготовиться к походу в горы и избежать высотной болезни

Высотная болезнь — это серьёзная проблема для тех, кто путешествует по высокогорным местам. Симптомы этого состояния могут варьироваться от лёгкого раздражения до потери сознания, а в некоторых случаях могут способствовать развитию опасных для жизни заболеваний.

© Ferra.ru

Хотя интерес к высокогорному туризму быстро растёт, общая осведомлённость о нём и понимание опасностей посещения этих мест остаются на низком уровне. Врач скорой помощи, специализирующийся на высотных заболеваниях, подробнее рассказал об этом.

Высотная болезнь редко встречается на высоте ниже 8200 футов (2500 метров), но очень часто — если подняться выше. Фактически это состояние затрагивает около 25% посетителей гор Колорадо.

Риск возникновения этой болезни быстро возрастает с ростом высоты. На высоте более 9800 футов (3000 метров) до 75% путешественников могут ощутить её симптомы. Обычно они включают головную боль, головокружение, тошноту, усталость и бессонницу. Проходят чаще всего они через один-два дня, если люди прекращают восхождение, а по мере спуска — ещё быстрее.

CC0 Public Domain

Если путешественники не акклиматизируются должным образом, они могут быть подвержены опасным для жизни горным заболеваниям, таким как высотный отёк легких или высотный отёк мозга. При этих состояниях происходит накопление жидкости в тканях лёгких и головного мозга соответственно, и они считаются наиболее тяжёлыми формами высотной болезни.

Признаки высотной болезни вызваны повышенным давлением вокруг мозга. Это является результатом неспособности организма акклиматизироваться к сильным высотам.

Эксперты по высотной медицине и другие врачи на протяжении десятилетий уже знают, что лучший способ защиты от высотной болезни — медленное восхождение. Эта стратегия даёт организму время привыкнуть к изменениям давления воздуха и содержания кислорода. Было доказано, что проведение всего одной ночи на умеренной высоте, например, в Денвере, штат Колорадо, на высоте 5280 футов (1600 метров), значительно снижает вероятность развития симптомов. Люди, которые сразу же отправляются на большую высоту, в четыре раза чаще сталкиваются с симптомами высотной болезни.