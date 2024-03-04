Раскрыты продукты, которые помогли одной женщине похудеть на 45 кг
Шона Хейс из Аппер-Мальборо, штат Мэриленд (США), смогла при помощи добавления в рацион определённой пищи сбросить впечатляющие 45 кг. Помогла в этом диета Power Foods.
Нил Барнард, доктор медицинских наук, в новой книге «Диета Power Foods», которая выйдет в марте 2024 года, рассказывает о пути похудения Шоны Хейс. Он объясняет также, что попытка сбросить вес при помощи ограничения потребления килокалорий может казаться очень сложной. Часто такие ограничения приводят к тяге к еде и к импульсивному перееданию. После отказа от такой диеты вес часто возвращается.
Преимущество диеты Power Foods заключается в трёх ключевых качествах. Этот рацион позволяет вам чувствовать удовлетворение от еды, потребляя меньше килокалорий, ускоряя обмен веществ и задерживая еду в пищеварительном тракте.
Похудеть Хейс смогла при помощи таких продуктов, как корица, ягоды, овсянка, чечевица, фасоль и листовая зелень (например, капуста, капуста и шпинат). Она ест всё это ежедневно, чтобы поддерживать вес.