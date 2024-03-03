Эксперты: морковь полезна для всего организма

Морковь богата каротином. Когда он попадает в организм человека, то трансформируется в витамин А. Также в корнеплоде содержатся витамины В, Е, РР, К, С и важные минералы: калий, фосфор, железо, медь, йод, цинк, хром, никель, фтор. Также этот овощ активирует внутриклеточные окислительно-восстановительные процессы и регулирует углеводный обмен. Из семян моркови получают разные лекарства, а также экстракты и эфирное масло.

Специалисты портала здоровое-питание.рф составили перечень из 13 полезных свойств моркови.

1. Корнеплод поможет укрепить сердечно-сосудистую систему, понизить уровень холестерина, уменьшить риск атеросклероза, инсульта и инфаркта. Содержащийся в моркови калий способствует улучшению кровообращения. А кумарин помогает защитить здоровье сердца.

2. Укреплению иммунитета помогают антисептические и антибактериальные свойства моркови. А витамин С повышает активность белых кровяных клеток.

3. Клетчатка и грубые волокна помогают поддерживать пищеварение в норме.

4. Морковь за счет содержания полезных веществ снижает опасность развития онкозаболеваний. В частности рака легких, толстой кишки и молочной железы.

5. Корнеплод благотворно влияет на зрение. По результатам исследований, те, кто ел много моркови, на 40 % снизили риск заболеваний сетчатки глаза и куриной слепоты.

6. Помогает морковь и в сохранении здоровья зубов. Плотный корнеплод механически очищает эмаль во время жевания, также происходит стимуляция десен и избыточное слюноотделение. А слюна борется с вредными для зубов бактериями.

7. Регулярное употребление овоща нормализует уровень сахара в крови. Так что рекомендуется диабетикам.

8. Морковь способствует улучшению состояния кожи. Прыщей становится меньше, а тон выравнивается.

9. Антисептические свойства овоща помогут ранам быстрее зажить. 10. За счет бета-каротина морковь помогает предотвратить болезни предстательной железы.

11. Морковный суп спасает от диареи, обволакивая кишечник и снижая раздражение. 1

2. Корнеплод и получающийся из него сок имеют желчегонный и очищающий эффект. Это помогает поддерживать здоровье печени, почек и желчного пузыря. 1

3. Сок этого овоща улучшает биологические свойства грудного молока и укрепляет иммунную систему малыша.