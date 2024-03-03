Поможет ли соль в носках от неприятного запаха и отеков? Объясняет врач

Среди народных рецептов красоты и медицины каких только чудес нет. Россияне готовы делать примочки, ингаляции, клеить пластыри и сыпать что попало в носки. Одним из популярных способов снять отёк стала соль в носках. Специалист разобрался, как это должно работать в действительности.

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Для чего нужна соль в носках

По мнению практикующих этот метод, если насыпать соль в носки, то она поможет убрать отёк, устранит запах ног, а ещё снизит давление.

Как работает соль в носках

Терапевт Артём Меринов считает, что никак она не работает. Каким образом соль должна снизить давление, да ещё наружно — не понятно, особенно если вспомнить, что соль обычно как раз давление повышает.

Против пота соль тоже мало поможет, а если захочется испробовать этот способ — придётся извести всю пачку, чтобы покрыть обе ноги. Лучше всего против запаха поможет регулярная гигиена и специальные средства — дезодорантов для ног сейчас видимо-невидимо.

Если донимают отёки, то нужно не пробовать на себе сомнительные народные рецепты, а разбираться с причинами. А всё потому что среди них есть и серьёзные заболевания, которые могут привести к печальными последствиям, если их не лечить.

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