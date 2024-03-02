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Реабилитолог Шишонин: людям в любом возрасте нужно 200 приседаний в день

Передовые научные школы во всем мире рекомендуют начинать лечение остеопороза с физических нагрузок. Об этом aif.ru рассказал врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники Александр Шишонин.

Реабилитолог: людям в любом возрасте нужно делать 200 приседаний в день
© Газета.Ru

"В наших костях сидят стволовые клетки, которые называются остеобласты. Когда они чувствуют, что идет физическая нагрузка на кость, то начинают делиться. Образуются новые, молодые остеоциты, то есть клетки кости. И за счет этого кость крепнет. А вовсе не за счет кальция, как многие думают. Плюс физическая нагрузка способствует усилению кровообращения, что тоже помогает образованию новых клеток. Дело в том, что, когда остеобласты начинают делиться внутри костей, им нужно много питательных веществ. Они приходят вместе с кровотоком. А если вы просто гормоны подкололи, остеобласты делиться все равно не будут, потому что есть-то нечего", — объяснил врач.

Каждый день человек должен выполнять комплекс упражнений для ног и шеи. Врач считает, что человеку и в 30, и в 90 лет нужны 200 приседаний в день. Начинать стоит с пяти приседаний в день, — за полгода их число вырастет до 200. Но важно делать их правильно, соблюдая технику. В начале тренировок можно использовать стену для опоры. Также важно тренировать равновесие, один из способов улучшить его - ежедневная шейная гимнастика.

"Переломы случаются обычно во время падений, когда человек не может удержать равновесие", — пояснил реабилитолог.

ЗОЖ
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