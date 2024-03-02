Реабилитолог: людям в любом возрасте нужно делать 200 приседаний в день

"В наших костях сидят стволовые клетки, которые называются остеобласты. Когда они чувствуют, что идет физическая нагрузка на кость, то начинают делиться. Образуются новые, молодые остеоциты, то есть клетки кости. И за счет этого кость крепнет. А вовсе не за счет кальция, как многие думают. Плюс физическая нагрузка способствует усилению кровообращения, что тоже помогает образованию новых клеток. Дело в том, что, когда остеобласты начинают делиться внутри костей, им нужно много питательных веществ. Они приходят вместе с кровотоком. А если вы просто гормоны подкололи, остеобласты делиться все равно не будут, потому что есть-то нечего", — объяснил врач.