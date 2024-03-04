Диетолог дал советы по приему пробиотиков

Бактерий в кишечнике человека — как хороших, так и плохих — невероятно много. Поэтому определить, какой из этих триллионов микроорганизмов лучше всего поможет при определённом состоянии здоровья, чрезвычайно сложно. К тому же у каждого человека состав кишечных бактерий уникален.

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Чтобы понять, действительно ли в продукте есть пробиотики, можете первым делом проверить количество КОЕ (колониеобразующих единиц) — живых организмов — содержащихся в продукте. Также специалисты изучают возможность использования различных капсул, которые помогут пробиотикам «пережить» путешествие через желудочную кислоту.

Ищите бренды продуктов, у которых есть исследования, подтверждающие их эффективность. Например, компания, производящая пробиотический йогурт Activia, провела более 18 клинических исследований для подтверждения конкретной культуры, используемой в их продуктах.

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Ищите информацию у Международной научной ассоциации пробиотиков и пребиотиков и Международной ассоциации пробиотиков. Они публикуют рекомендации для производителей продуктов с живыми бактериями.