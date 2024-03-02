Терапевт предупредила о смертельной опасности передозировки витамином D
Его бесконтрольное употребление может привести к проблемам с почками, мочекаменной болезни и токсическому поражению.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала врач Татьяна Романенко. Она подчеркнула, что назначать подобные вещества должны только специалисты. Предварительная диагностика обязательна.
«Особенно при приёме модного витамина D нужно соблюдать определённые правила и знать технику безопасности. Дефицит витамина D — достаточно распространённая проблема. Практически у 80-90% населения выявляется нарушение в количестве того витамина D, который у них есть в организме. Это нужно всё восполнять. Нужно принимать его правильно. Во-первых, сейчас нет проблем измерить количество витамина D, который есть в организме. Любая лаборатория может нам в этом деле помочь. При передозировке витамина D мы можем получить крайне неблагоприятные симптомы, иногда это может стоить жизни пациенту. Это может быть ухудшение состояния почек, мочекаменная болезнь, токсическое поражение. При превышении концентрации витамина D мы можем спровоцировать и почечную недостаточность».
Чтобы не толстеть, нужно следить за содержанием витамина D, предупредила врач.
«Существуют так называемые лабораторные нормы. Если мы говорим о том, что концентрация витамина D в крови меньше 20 — это дефицит, если 20-30 — это гиповитаминоз, всё, что больше 30 — это считается нормой.
Концентрация витамина D 30 — этого достаточно только, чтобы регулировать кальций-фосфорный обмен, а чтобы жить качественно, чтобы не болеть, чтобы не толстеть, концентрация витамина D должна быть больше 30.
Токсический уровень витамина D — это больше 100. Оптимальный уровень витамина D должен быть — 50-60. Дозировку витамина D должен определять врач. Витамин D может плохо усваиваться. Витамин D может не работать, если недостаточно хорошо работает печень, потому что первое превращение витамина D, который мы получаем из пищи или лекарственных препаратов, происходит в печени, а потом витамин D уже превращается в почках. Если есть какие-то проблемы со стороны печени или почек, с одной стороны, мы можем не насытить организм витамином D, а с другой стороны — можем спровоцировать те проблемы, которые уже исходно есть у пациента, со стороны печени или почек. Доза витамина D должна быть назначена врачом. Прежде, чем назначать принимать витамин D, нужно проверить уровень кальция в крови, уровень альбумина, белка, фосфора и обязательно посмотреть уровень креатинина. Если страдает функция почек, то мы назначаем другие формы витамина D, чтобы помочь пациенту, а не навредить».
Ранее Романенко предостерегла от «бесконтрольного приёма витаминов» в преддверии весны. Есть риск навредить ослабленному за зиму организму.