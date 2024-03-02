Терапевт предупредила о смертельной опасности передозировки витамином D

Токсический уровень витамина D — это больше 100. Оптимальный уровень витамина D должен быть — 50-60. Дозировку витамина D должен определять врач. Витамин D может плохо усваиваться. Витамин D может не работать, если недостаточно хорошо работает печень, потому что первое превращение витамина D, который мы получаем из пищи или лекарственных препаратов, происходит в печени, а потом витамин D уже превращается в почках. Если есть какие-то проблемы со стороны печени или почек, с одной стороны, мы можем не насытить организм витамином D, а с другой стороны — можем спровоцировать те проблемы, которые уже исходно есть у пациента, со стороны печени или почек. Доза витамина D должна быть назначена врачом. Прежде, чем назначать принимать витамин D, нужно проверить уровень кальция в крови, уровень альбумина, белка, фосфора и обязательно посмотреть уровень креатинина. Если страдает функция почек, то мы назначаем другие формы витамина D, чтобы помочь пациенту, а не навредить».