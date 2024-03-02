Названы отравляющие мужское здоровье и ухудшающие потенцию продукты

Для сохранения хорошей потенции мужчинам нужно исключить или значительно уменьшить в своем рационе количество некоторых продуктов, считает хирург, онкоуролог Марк Гадзиян. Отравляющую мужское здоровье пищу он перечислил в своем Telegram-канале.

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Врач обратился к читающим его женщинам: «Если вам хочется рядом мужчину с отличной потенцией, уберите эти продукты из рациона избранника». Первым среди них он назвал сахар. По словам Гадзияна, этот продукт запускает выработку инсулина, из-за которого падает уровень тестостерона.

Также, продолжил он, нужно сократить потребление подсолнечного, кукурузного и соевого масел, поскольку они содержат жирные Омега-6 кислоты, не способствующие эрекции. Отказаться, добавил Гадзиян, нужно и от насыщенных жиров — фастфуда, который, помимо ожирения, вызывает эректильную дисфункцию.

Кроме того, в стоп-лист врач внес убивающие интерес к сексу алкоголь и белую соль.