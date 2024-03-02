Терапевт: в качестве утренней зарядки лучше выбрать йогу

Физическая нагрузка по утрам опасна людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или их высоким риском, патологиями суставов и другими состояниями. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала врач-терапевт Севинч Алиева.

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"Также стоит воздержаться от зарядки тем, у кого есть злокачественные новообразования и даже обычная простуда. В этих случаях утренняя разминка может лишь ухудшить состояние здоровья", — пояснила Алиева корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Здоровым людям можно делать простые упражнения (например, йогу) по утрам, но не сразу после пробуждения: в этом случае может закружиться голова, подскочить артериальное давление, ускориться пульс. Лучше приступать к нагрузке после первого стакана воды и сбалансированного завтрака, а также проветривания комнаты, объяснила врач.