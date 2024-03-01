Врач развеял миф об эффективности одной популярной процедуры для красоты

Целлюлит — это не косметический недостаток, который нужно убирать всеми доступными способами, в том числе массажами, а особенность анатомии, рассказал терапевт Филипп Кузьменко. Миф об эффективности этой процедуры для красоты он развеял в своем Telegram.

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По словам врача, многие воспринимают целлюлит как патологию и стремятся избавиться от него массажем, лазерами, уколами и даже операциями. На деле же это физиологическая особенность организма.

«Подкожно-жировая клетчатка имеет право образовывать ямочки при надавливании или сжатии. Их не нужно убирать, это анатомия», — подчеркнул Кузьменко.

Терапевт добавил, что у некоторых людей целлюлит бывает выражен и без нажатия, но только у обладателей полных ног и бедер. Прийти в норму, по его словам, поможет похудение.

Надеяться на антицеллюлитный массаж — это просто спускать деньги. Те, кто рекомендует антицеллюлитный массаж, просто используют доверчивых и неуверенных в себе людей для заработка Филипп Кузьменко терапевт