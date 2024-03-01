Диетологи назвали простые способы улучшения качества питания

Дипломированные британские диетологи Роб Хобсон и Дуэйн Меллор рассказали, что для улучшения качества питания нужно обращать внимание на этикетки продуктов, готовить еду самостоятельно, сократить потребление сладких напитков и закусок, а также стараться планировать приемы пищи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Меллор отметил, что многие обработанные пищевые продукты содержат мало клетчатки, при этом количество соли, сахара, консервантов, подсластителей и жиров в их составах избыточно. Чтобы быть осведомленным о качестве употребляемых продуктов, диетолог рекомендует вчитываться в список ингредиентов на этикетке. Чем меньше в нем искусственных добавок, соли и сахара — тем полезнее продукт для здоровья.

Другим хорошим способом избежать добавок является самостоятельное приготовление пищи. Диетолог Хобсон рассказал, что некоторым людям может быть трудно освоить этот навык, однако даже приготовление нескольких простых блюд из натуральных ингредиентов может существенно улучшить качество питания. Также специалист рекомендует избегать употребления сладких напитков и закусок в качестве перекуса. Они содержат мало полезных веществ, при этом обладая высокой калорийностью.