Топ-7 продуктов, богатых коллагеном для красоты и здоровья

Коллаген — это главный «строительный» белок в нашем организме, который лежит в основе всех соединительных тканей, делая их прочными и эластичными. Когда уровень коллагена в норме, наша кожа ровная и упругая, волосы сияют, а зубы и ногти крепкие. Но как только этого ценного белка становится меньше, мы выглядим и чувствуем себя усталыми, наша кожа теряет тонус, появляются морщины и общая дряблость, волосы становятся тусклыми и начинают выпадать, а ногти ломаются. Так себе удовольствие, правда?

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Снижение уровня коллагена с годами – обычное дело, но это вовсе не значит, что достигнув определенного возраста, мы должны сдаться. К тому же, и образ жизни, и вредные привычки, и неправильное питание играют свою пагубную роль в этом процессе.

Качественный сон, активный образ жизни, низкий уровень стресса и правильное питание способны творить настоящие чудеса с нашим организмом.

Давайте остановимся на последнем пункте, и разберемся, какие продукты мы можем употреблять, чтобы получать коллаген из пищи.

Курица

В курином мясе содержится большое количество соединительной ткани, а это – отличный источник коллагена. Готовя курицу, не избавляйтесь от кожи – в ней коллагена не меньше, чем в самом курином мясе.

Яйца

В белках яиц содержатся такие вещества как глицин и пролин. Они – основной строительный материал для коллагена. А в яичных желтках – ценный для красоты витамин D и жиры, улучшающие состояние кожи, ногтей и мышц.

Рыба

Рыба – настоящий источник молодости и красоты, ведь в ней, кроме коллагена, содержится ценный omega-3, жирные кислоты и витамин D. Употреблять ее, как и курицу, лучше с кожей.

Бульон на кости и холодец

Горячий бульон на кости, который нам давали в детстве, чтобы согреться после зимних морозов – отличный источник коллагена. А холодец, традиционно подающийся к праздничному столу – кладезь пользы для нашей красоты, ведь в нем тоже содержится высокая концентрация коллагена.

Цитрусовые

Витамин С, которым богаты цитрусовые, стимулирует естественную выработку коллагена и очень положительно влияет на нашу красоту. Не зря многие средства для лица сейчас содержат витамин С – он заставляет кожу сиять.

Авокадо

Самый знаменитый суперфуд, содержащий в себе много жирных кислот и витамина Е. Эти вещества способствуют синтезу коллагена. Авокадо – любимый beauty-помощник голливудских звезд и приверженцев правильного питания.

Орехи, семечки и бобовые

Добавьте их в свой рацион и понаблюдайте за качеством кожи и волос. Особенно для нашей красоты полезны семена тыквы, кунжута, кешью и миндаль. А для стимуляции синтеза коллагена очень полезна фасоль. Она содержит аминокислоты, участвующие в выработке коллагена.

Чеснок, лук, сельдерей, оливки… и прочие продукты, содержащие серу. Сера ценна для нашего организма тем, что она замедляет расщепление коллагена.