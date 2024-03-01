Какой продукт необходимо есть весной

Нутрициолог Коробейникова назвала продукт, который необходимо есть весной
С наступлением весны организм перестраивается, и в этот период ему особенно важна поддержка в виде витаминов. Об этом рассказала нутрициолог Жанна Коробейникова.
Эксперт отметила, что весной нужно начинать отказываться от тяжелых продуктов, заменяя их легкими салатами. Так, мясо стоит заменить на более легкую для усвоения рыбу.
Коробейникова подчеркнула, что в рацион нужно добавлять больше зелени, овощей и фруктов, которые помогут восполнить необходимые витамины.
— Незаменимый компонент питания с наступлением весны — это зелень. Ее добавляем везде прям пучками. Не забываем про самый обычный зеленый лук — ранней весной он должен быть королем салатов, — рассказала она в комментарии «Радио 1».
Эксперт также напомнила о правиле «гарвардской тарелки». Согласно концепции, половину тарелки должны занимать овощи, зелень, фрукты или ягоды, четверть — белок и еще четверть — сложные углеводы.
В свою очередь диетолог Полина Васильева отметила, что ежедневно организму взрослого человека нужно не менее 85–90 граммов белка. При этом врачи советуют половину нормы белка добирать из растительных продуктов — овса, риса, сои и ржи, передает «Царьград».
Как настроить организм на смену сезона и помочь ему быстрее адаптироваться к весне, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, доцента кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Натальи Балашовой.