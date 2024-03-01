Какой продукт необходимо есть весной

С наступлением весны организм перестраивается, и в этот период ему особенно важна поддержка в виде витаминов. Об этом рассказала нутрициолог Жанна Коробейникова.

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Эксперт отметила, что весной нужно начинать отказываться от тяжелых продуктов, заменяя их легкими салатами. Так, мясо стоит заменить на более легкую для усвоения рыбу.

Коробейникова подчеркнула, что в рацион нужно добавлять больше зелени, овощей и фруктов, которые помогут восполнить необходимые витамины.

— Незаменимый компонент питания с наступлением весны — это зелень. Ее добавляем везде прям пучками. Не забываем про самый обычный зеленый лук — ранней весной он должен быть королем салатов, — рассказала она в комментарии «Радио 1».

Эксперт также напомнила о правиле «гарвардской тарелки». Согласно концепции, половину тарелки должны занимать овощи, зелень, фрукты или ягоды, четверть — белок и еще четверть — сложные углеводы.

В свою очередь диетолог Полина Васильева отметила, что ежедневно организму взрослого человека нужно не менее 85–90 граммов белка. При этом врачи советуют половину нормы белка добирать из растительных продуктов — овса, риса, сои и ржи, передает «Царьград».