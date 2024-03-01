Сомнолог Бузунов рассказал о методах снижения стресса

По словам доктора медицинских наук, заслуженного врача России, профессора Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ, врача-сомнолога Романа Бузунова, для того, чтобы снизить проявление стресса, необходимо научиться правильно питаться.

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Речь не о продуктах, а процессе приема пищи. Так, сомнолог рекомендует релаксационное питание в спокойной обстановке.

«Когда человек перекусывает на бегу, глядя в смартфон, в нервном состоянии, это серьезно бьет по пищеварению. Выделяются гормоны стресса, которые блокируют различные процессы ЖКТ», - рассказал врач в разговоре с «КП».

Это приводит к тяжести в животе, вздутию и другим проблемам.

Поэтому перед приемом пищи сомнолог советует сделать небольшой перерыв и успокоиться, отвлечься от ежедневных дел, убрать раздражители – смартфоны и планшеты.

Также рекомендуется использовать новую технику жевания, когда каждый кусочек еды сначала 3-4 секунды просто держат во рту. Пищу нужно тщательно прожевывать – не менее 30 раз.

«Старайтесь следовать правилу этикета аристократов: взяв в рот один кусочек, отложите ложку или вилку. Не держите наготове новый кусок, пока тщательно не прожуете предыдущий», - добавил Бузунов.