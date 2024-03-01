Сомнолог Бузунов рассказал о методах снижения стресса
По словам доктора медицинских наук, заслуженного врача России, профессора Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ, врача-сомнолога Романа Бузунова, для того, чтобы снизить проявление стресса, необходимо научиться правильно питаться.
Речь не о продуктах, а процессе приема пищи. Так, сомнолог рекомендует релаксационное питание в спокойной обстановке.
«Когда человек перекусывает на бегу, глядя в смартфон, в нервном состоянии, это серьезно бьет по пищеварению. Выделяются гормоны стресса, которые блокируют различные процессы ЖКТ», - рассказал врач в разговоре с «КП».
Это приводит к тяжести в животе, вздутию и другим проблемам.
Поэтому перед приемом пищи сомнолог советует сделать небольшой перерыв и успокоиться, отвлечься от ежедневных дел, убрать раздражители – смартфоны и планшеты.
Также рекомендуется использовать новую технику жевания, когда каждый кусочек еды сначала 3-4 секунды просто держат во рту. Пищу нужно тщательно прожевывать – не менее 30 раз.
«Старайтесь следовать правилу этикета аристократов: взяв в рот один кусочек, отложите ложку или вилку. Не держите наготове новый кусок, пока тщательно не прожуете предыдущий», - добавил Бузунов.
Ранее Алексей Мелехин, эксперт в области психологии, клинический психолог и практикующий сомнолог, рассказал, что хронический недосып может стать причиной набора веса. Павел Кудинов также рассказал к чему еще может привести недосып.