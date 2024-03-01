Нутрициолог назвала продукты, которые помогут худеть без срывов

Давно всеми проверенный лайфхак: если дома есть базовый набор полезностей, из которых можно быстро приготовить ужин или просто перекусить, то будет меньше срывов на вредные продукты. Нутрициолог Катерина Кузина составила идеальную продуктовую корзину для тех, кто следит за своим питанием.

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Свежие овощи и фрукты

По словам специалиста, дома всегда должен быть хотя бы минимальный запас овощей и фруктов. Не так давно ассоциация европейских и американских эндокринологов, кардиологов и диетологов внесла в список рекомендаций дополнение: употреблять около 400 граммов свежих овощей и фруктов ежедневно.

Если вы забываете про овощи, они у вас постоянно пропадают, лучше заранее нарезать и поставить в боковую стенку холодильника огурцы, сельдерей, морковь или яблоки. Они не портятся так быстро, как, например, клубника или малина, но содержат много витаминов.

Яйца

Белки необходимы для здорового питания, а одно яйцо содержат шесть граммов белка. Можно заранее сварить несколько яиц, чтобы они всегда были под рукой. Их можно использовать для приготовления сэндвича с зерновым хлебом и листьями пекинской капусты, добавить в овощной салат или съесть самостоятельно, сделав соус из нежирного йогурта.

Нежирный йогурт без добавок

Этот продукт — настоящая палочка-выручалочка, поскольку может служить и перекусом, и соусом для салатов, и добавкой в утреннюю кашу, считает нутрициолог.

Гречка

— Набор круп — отличный НЗ в любые времена и источник сложных углеводов. Если выбирать что-то одно, я бы посоветовала гречку, поскольку она богата белком и различными витаминами и минералами. Можно также иметь перловку, полбу, киноа.

Регулярное их употребление снижает риск развития многих хронических заболеваний, например, сердечно-сосудистые болезни и диабет. А вот манку и белый рис лучше к этому набору круп не добавлять, — пояснила Кузина.

Отварная курица

Отварите белое мясо птицы, измельчите и заморозьте. Так у вас всегда будет под рукой полезный ингредиент хоть для второго блюда, хоть для бульона, хоть для салата.

Зерновые крекеры

Из куриного мяса еще можно сделать бутерброд, но полезным такой перекус будет в том случае, если вместо белого хлеба вы возьмете, например, ржаной или же вовсе зерновые крекеры. Такие крекеры можно вообще держать на кухне, чтобы похрустеть ими в случае внезапного приступа голода.

Орехи