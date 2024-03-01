Врач-эндокринолог назвала самые полезные для сосудов продукты
Врач-эндокринолог Екатерина Янг назвала самые полезные для здоровья продукты.
В своём Telegram-канале она заявила, что это скумбрия, которая повышает устойчивость организма к инфекциям благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот и витамина D.
«Полезные жиры в ее составе не только помогают похудеть, но и повышают количество «хорошего» холестерина, – пояснила специалист. – Скумбрия улучшает эластичность сосудов, текучесть крови, нормализует артериальное давление».
Также Янг советует обратить внимание на чеснок – он способствует разжижению крови, снижению уровня «плохого» холестерина, помогает снизить кровяное давление.
«А ещё он обладает уникальной особенностью, которая помогает в борьбе с вирусами и нормализует работу кишечника. Серосодержащие продукты, к которым относится чеснок, активируют физиологический детокс», – подчеркнула специалист.
Среди полезных для сосудов и крови продуктов врач назвала рукколу, гранат и брюссельскую капусту.
«Все виды капусты содержат серосодержащие метаболиты, которые при расщеплении микробами способствуют снижению хронического воспаления и риска онкопатологий», – резюмировала Янг.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-флеболог Анатолий Жаботин назвал продукты, вызывающие опасное заболевание.