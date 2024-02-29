Врач-эндокринолог назвала продукты, способные предотвратить дефицит витаминов

Есть мнение, что современные продукты содержат недостаточное количество необходимых микроэлементов. Однако эту информацию не подтверждают исследования.

«Даже самый простой сбалансированный рацион может обеспечить организм человека всеми необходимыми элементами. Продукты питания представляют собой естественные комплексы витаминов и минералов, которые наш организм может эффективно усвоить и использовать».

Биологически активные добавки (БАДы), призванные компенсировать дефицит, не всегда эффективны и иногда могут негативно влиять на работу отдельных органов и систем организма, особенно в случаях, когда они принимаются бесконтрольно, без назначения врача.

Снижение запасов витаминов в организме никак не зависит от времени года, отмечает врач-эндокринолог. В группе риска по развитию гиповитаминоза находятся люди с потенциальными проблемами желудочно-кишечного тракта:

люди старше 65 лет;

новорождённые дети (особенно недоношенные);

пациенты в послеоперационный период;

люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь);

люди, злоупотребляющие алкоголем.

Врач дала простые советы, которые помогут предотвратить развитие дефицита витаминов. Так, в свой ежедневный рацион необходимо включать:

пять или более порций овощей и фруктов;

три-четыре цельнозерновых продукта (крупы, зерновой хлеб, паста);

два-три продукта, богатых белком (бобовые, рыба, яйца, мясо);

два-три молочных или кисломолочных продукта.

Ежедневно взрослому человеку необходимо потреблять до 30 г пищевых волокон (клетчатки). К зерновым с наибольшим количеством клетчатки в составе (на 100 г приготовленной крупы) относятся: булгур (4,5 г), гречка (4,5 г), полба — (3,9 г), цельнозерновые макароны (3,9 г), перловка (3,8 г). Между тем наименьшее количество клетчатки содержится в белом рисе — всего 0,4 г.