Как распознать психопата

Психопатия относится к разряду расстройств личности и имеет очень много разновидностей. Однако физическим заболеванием она не считается: это так называемое пограничное состояние. Об этом рассказал психиатр Алексей Казанцев.

© Вечерняя Москва

По словам эксперта, психопата всегда можно распознать по демонстративному поведению, желанию доминировать. Они любят привлекать внимание окружающих своим поведением.

Специалисты также отмечают, что психопаты не способны различать страх на лицах других людей. Возможно, это связано с тем, что сами они почти никогда его не испытывают. Также с психопатами очень сложно договориться в конфликтной ситуации.

— Психопаты никого не слышат и всегда, в любой ситуации стараются перевернуть все в свою сторону, даже если не правы. Ведь в своем сознании, в своем понимании такие люди абсолютно правы, — пояснил Казанцев в комментарии «360».

Специалист добавил, что психопаты очень агрессивны и бесстрашны до безумия. Также они очень склонны к различным видам зависимости.