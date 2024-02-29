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Чистить зубы дважды в день оказалось вредно. А как же советы стоматологов?

Для защиты от кариеса и других проблем достаточно чистить зубы один раз в сутки — перед сном. Однако в таком случае придётся придерживаться множества рекомендаций: прополаскивать рот после еды, использовать профилактические средства и т. д. Подробней об этом рассказала врач-стоматолог Виктория Шелудкова.

Сколько раз в день чистить зубы

Совет чистить зубы минимум два раза в день слышал каждый, причём от врачей. Но на самом деле это не обязательно, если соблюдать основные рекомендации по гигиене полости рта, считает Шелудкова.

«Чистка зубов два раза в день и более приводит к истончению эмали зубов, что ведёт к клиновидному дефекту зуба», — предупредила врач в беседе с «Аргументами и фактами».

Она добавила, что зубы можно чистить лишь раз в сутки.

Как следить за зубами без утренней чистки

Стоматолог посоветовала придерживаться следующих рекомендаций:

  • после завтрака полоскать рот водой или ополаскивателем;
  • жевать не больше пары минут жвачку с ксилитом;
  • перед сном чистить зубы не менее 2,5 минуты профессиональной щёткой и пастой;
  • заменять утреннюю чистку зубов профилактическими леденцами, ополаскивателями, спреями, пенками и т. п.;
  • есть много твёрдых и натуральных овощей и фруктов;
  • отказаться от замороженных продуктов и фастфуда.

Кстати, ополаскиватели для рта нужно выбирать и использовать осторожно, потому что некоторые из них вредны. Подробнее об эффективности таких средств мы рассказывали здесь.

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