Чистить зубы дважды в день оказалось вредно. А как же советы стоматологов?

Для защиты от кариеса и других проблем достаточно чистить зубы один раз в сутки — перед сном. Однако в таком случае придётся придерживаться множества рекомендаций: прополаскивать рот после еды, использовать профилактические средства и т. д. Подробней об этом рассказала врач-стоматолог Виктория Шелудкова.

Сколько раз в день чистить зубы

Совет чистить зубы минимум два раза в день слышал каждый, причём от врачей. Но на самом деле это не обязательно, если соблюдать основные рекомендации по гигиене полости рта, считает Шелудкова.

«Чистка зубов два раза в день и более приводит к истончению эмали зубов, что ведёт к клиновидному дефекту зуба», — предупредила врач в беседе с «Аргументами и фактами».

Она добавила, что зубы можно чистить лишь раз в сутки.

Как следить за зубами без утренней чистки

Стоматолог посоветовала придерживаться следующих рекомендаций:

после завтрака полоскать рот водой или ополаскивателем;

жевать не больше пары минут жвачку с ксилитом;

перед сном чистить зубы не менее 2,5 минуты профессиональной щёткой и пастой;

заменять утреннюю чистку зубов профилактическими леденцами, ополаскивателями, спреями, пенками и т. п.;

есть много твёрдых и натуральных овощей и фруктов;

отказаться от замороженных продуктов и фастфуда.