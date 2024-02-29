Чистить зубы дважды в день оказалось вредно. А как же советы стоматологов?
Для защиты от кариеса и других проблем достаточно чистить зубы один раз в сутки — перед сном. Однако в таком случае придётся придерживаться множества рекомендаций: прополаскивать рот после еды, использовать профилактические средства и т. д. Подробней об этом рассказала врач-стоматолог Виктория Шелудкова.
Сколько раз в день чистить зубы
Совет чистить зубы минимум два раза в день слышал каждый, причём от врачей. Но на самом деле это не обязательно, если соблюдать основные рекомендации по гигиене полости рта, считает Шелудкова.
«Чистка зубов два раза в день и более приводит к истончению эмали зубов, что ведёт к клиновидному дефекту зуба», — предупредила врач в беседе с «Аргументами и фактами».
Она добавила, что зубы можно чистить лишь раз в сутки.
Как следить за зубами без утренней чистки
Стоматолог посоветовала придерживаться следующих рекомендаций:
- после завтрака полоскать рот водой или ополаскивателем;
- жевать не больше пары минут жвачку с ксилитом;
- перед сном чистить зубы не менее 2,5 минуты профессиональной щёткой и пастой;
- заменять утреннюю чистку зубов профилактическими леденцами, ополаскивателями, спреями, пенками и т. п.;
- есть много твёрдых и натуральных овощей и фруктов;
- отказаться от замороженных продуктов и фастфуда.
Кстати, ополаскиватели для рта нужно выбирать и использовать осторожно, потому что некоторые из них вредны. Подробнее об эффективности таких средств мы рассказывали здесь.