Врач рассказал, почему всем людям нужна чистка языка скребком

Регулярная чистка языка — обязательная процедура для всех, но при некоторых заболеваниях перед ее введением в привычку нужно сначала проконсультироваться с врачом. Об этом аif.ru рассказал врач-стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, профессор Арам Давидян.

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Чистка языка позволяет уменьшить количество бактерий в ротовой полости, тем самым снизив их вредное воздействие на ЖКТ, десны и сердечно-сосудистую систему. При этом дольше сохраняется свежее дыхание, так как уменьшается количество летучих соединений серы, выделяемых бактериями. Возможно улучшение вкусовой чувствительности благодаря очищению сосочков языка от остатков пищи и слущенного эпителия.