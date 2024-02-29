Способы быстро поднять дофамин в организме

Психолог подсказал, как эффективно бороться со стрессом.

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Как говорит большинство специалистов в области психологии и социологии, жители больших городов испытывают сегодня рекордный стресс. Наш организм всеми силами пытается найти все новые источники дофамина, поэтому мы решили немного помочь и выяснили вместе с психологом Владимиром Головуцким, какие способы могут помочь поднять уровень гормона радости.

Больше музыки

Простой способ моментально снять напряжение — зациклить любимый плейлист.

«Никаких грустных треков и музыки, которая вас тревожит. Ваша цель — максимально отвлечься от окружающей среды и сконцентрироваться на себе, а в этом может помочь только позитивное мышление, подстегнутое любимой музыкой», — поясняет специалист.

И действительно, существуют исследования, которые научно доказывают, что позитивная музыка способна помочь быстрее высвободить дофамин.

Здоровый сон

Недосыпы вредят нам даже больше, чем курение и алкоголь, а потому постарайтесь скорректировать график так, чтобы ваш сон составлял не менее 6—7 часов.

«Откажитесь от гаджетов и бодрящих напитков, если у вас и так есть проблемы со сном», — настоятельно рекомендует Владимир.

Чем больше вы будете отдыхать, тем проще организму поддерживать оптимальный уровень гормонов.

Меньше сахара

Как известно, большое количество сахара вредит не только внешности, но и нервной системе. Владимир:

«Сладости и газировка только на время повышают дофамин, но вы также быстро его лишитесь. Кроме того, выработка дофамина естественным путем после сладкого подкрепления будет затруднена. Не создавайте организму дополнительных проблем».

Спорт

Наш эксперт уверен, что посильная физическая нагрузка может помочь улучшить кровообращение, что будет способствовать лучшему метаболизму и, естественно, подстегнет работу всех остальных систем организма.