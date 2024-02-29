Число людей, страдающих ожирением, достигло 1 млрд человек

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1990 года число людей, страдающих ожирением, увеличилось более чем вдвое среди взрослых и в четыре раза среди детей и подростков. Этим недугом страдают более миллиарда человек по всему миру.

© Unsplash

Новое исследование, опубликованное в Lancet, отмечает, что к 2022 году более миллиарда человек на планете столкнулись с проблемой ожирения. По данным исследования, с 1990 года уровень ожирения среди взрослых увеличился более чем вдвое, а среди детей и подростков в возрасте от пяти до 19 лет - в четыре раза.

Также отмечается, что к 2022 году 43% взрослых имели избыточный вес. Исследование указывает на то, что странами с самыми высокими показателями недостаточного веса и ожирения в 2022 году стали островные государства Тихого океана и Карибского бассейна, а также страны Ближнего Востока и Северной Африки.

В заявлении главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса подчеркивается необходимость профилактики и лечения ожирения как в раннем детском возрасте, так и у взрослых через диету, физическую активность и соответствующий уход. Для достижения глобальных целей по борьбе с ожирением требуется совместная работа правительств, сообществ, а также поддержка научно обоснованных политик ВОЗ и национальных органов здравоохранения.