Лучший перекус для избавления от жира на животе

Эми Гудсон, зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по спортивной диетологии, объяснила, какая закуска лучше всего подходит для похудения.

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По мнению эксперта по питанию, лучшая закуска для сжигания жира в области живота — греческий йогурт со свежими ягодами. Однако это блюдо является только одним из компонентов сбалансированной диеты. Для устойчивого снижения веса важно сосредоточиться на общем режиме питания, контроле порций, регулярной физической активности и других факторах, связанных с образом жизни.

Греческий йогурт с ягодами поможет вам похудеть благодаря следующим преимуществам.

Большое количество белка. В греческом йогурте белка намного больше, чем в обычном. Известно также, что белок лучше насыщает, чем жиры и углеводы.

Насыщение. Греческий йогурт с ягодами содержит одновременно клетчатку и белок. Благодаря этому вы дольше будете оставаться сытым.

Низкая калорийность. В греческом йогурте с ягодами по сравнению с другими закусками калорий довольно мало.

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Антиоксиданты и другие полезные вещества в ягодах. Черника, ежевика, клубника и малина низкокалорийны, богаты клетчаткой и антиоксидантами. Антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением, которые могут быть связаны с увеличением веса, а также с осложнениями, вызванными ожирением.

Пробиотики. Обычно греческий йогурт наполнен этими веществами, поддерживающими здоровье кишечного микробиома и улучшающими пищеварение.

Множество питательных веществ. Например, в греческом йогурте много витаминов группы В, кальция.