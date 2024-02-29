Фитнес-тренер назвал эффективные упражнения для красивых икр

По словам спортсмена, эти мышцы не только эстетически привлекательны, но и очень полезны для общей физической формы. «Эффективным будет любое упражнение, в котором выполняется подъем на носки — подъем на носки стоя, сидя, с отягощением и без, прыжки на скакалке и другие», — заявил Прыгунов.