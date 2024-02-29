10 способов снижения уровня кортизола

Снижение уровня кортизола — гормона стресса — чрезвычайно важно для общего благополучия, физического и душевного здоровья. Предлагаем 10 способов быстрого и эффективного избавления от стресса:

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Спокойные дыхательные упражнения

Глубокое дыхание может снизить уровень стресса и кортизола. Дышите неторопливо и осмысленно, отслеживая реакцию тела. Постарайтесь ощутить, как на выдохе расслабляются мышцы.

Регулярные занятия спортом

Физическая активность помогает снизить уровень стресса и уровень кортизола. Однако избегайте излишнего переутомления. Выделяйте ежедневно хотя бы 30 минут на занятия фитнесом, бег, плавание или любую другую активность

Целебные растения

Некоторые растения, такие как родиола розовая или шлемник могут помочь в борьбе со стрессом, ускорить засыпание.

Здоровое питание

Употребление на регулярной основе овощей, фруктов и рыбы эффективно снижает уровень стресса.

Практика йоги и медитации

Они помогают расслабиться физически и эмоционально, снимают зажимы в теле и направляют мысли в позитивное русло. При желании можно выполнять их ежедневно.

Полноценный сон

Недостаточный сон может привести к увеличению уровня стресса и кортизола, важно обеспечивать себе регулярный ночной отдых.

Социальные связи

Общение с близкими людьми снижает уровень кортизола, помогая ощутить себя нужным и любимым.

Снижение потребления кофеина

Частое употребление кофе повышает уровень кортизола. Сократите количество кофе, которое выпиваете за день и стресс ослабит хватку.

Паузы

Практика пауз — отключения от цифровых устройств — может снизить уровень стресса, ведь в беспрерывном потоке информации сложно сохранять спокойствие.

Хобби и увлечения

Занимаясь своими любимыми делами, мы ощущаем спокойствие и радость, поэтому особенно важно находить в повседневных заботах время для того, что дарит вам эти эмоции.