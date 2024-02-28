Бренд-шеф назвал продукты, помогающие держать в норме холестерин

Бренд-шеф Максим Кузнецов напомнил о пользе холестерина для здоровья, а также перечислил продукты, которые помогут поддержать его уровень в организме. Особое внимание он уделил рыбе, молочным продуктам и шоколаду.

«Холестерин синтезирует половые гормоны, а еще способствует усвоению ряда витаминов – D, E, K. Вырабатывается полезный холестерин в печени, но также он может поступать из продуктов питания», – напомнил он.

По его словам, в рацион обязательно нужно добавить рыбу и морепродукты. В них содержится большое количество полезных жиров и омега-3. Все это улучшает работу сердечно-сосудистой системы, что приводит к повышению эластичности стенок сосудов. В свою очередь, это снижает риск закупорки холестериновыми бляшками.

Не стоит забывать и о молочных продуктах низкой жирности. За счет насыщенности пробиотиками они уменьшают всасываемость плохого холестерина в пищеварительной системе. Лучше всего добавить в рацион творог, кефир и йогурт с низким процентом жирности.

Темный шоколад тоже полезен за счет высокого содержания какао, которое способствует расширению артерий. Это улучшает проходимость сосудов и препятствует их закупориванию.