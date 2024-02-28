Аллерголог призвал не дарить женщинам мимозу 8 Марта

«С ботанической точки зрения, акация — это то, что мы называем мимоза. Акация — относительно аллергенный цветочек. У неё достаточно много пыльцы, особенно в активную фазу цветения, пыльца может быть аллергеном. Всё зависит от того, насколько человек аллергик. То есть если люди со склонностью к аллергии, то лучше букеты из каких-то других цветов.

Тюльпаны и всякие грядочные цветы, которые на грядке растут, гораздо менее аллергенны, чем акация, мимоза. Потому что мимоза ветроопыляемая. Когда цветы раскрылись, их пыльцу переносит ветер, поэтому эта пыльца попадает в воздух. Если сквозняк в комнате, то её может разнести вообще по всему помещению. Грядочные цветы, тепличные: тюльпаны, ирисы, орхидеи — всё, что не ветроопыляемое, — менее опасно с точки зрения аллергии».