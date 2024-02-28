Аллерголог призвал не дарить женщинам мимозу 8 Марта
Растение может вызвать нежелательные реакции организма. В активную фазу цветения его пыльца опасна. Лучше вручать тюльпаны или орхидеи.
Такие рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал Владимир Болибок.
«С ботанической точки зрения, акация — это то, что мы называем мимоза. Акация — относительно аллергенный цветочек. У неё достаточно много пыльцы, особенно в активную фазу цветения, пыльца может быть аллергеном. Всё зависит от того, насколько человек аллергик. То есть если люди со склонностью к аллергии, то лучше букеты из каких-то других цветов.
Тюльпаны и всякие грядочные цветы, которые на грядке растут, гораздо менее аллергенны, чем акация, мимоза. Потому что мимоза ветроопыляемая. Когда цветы раскрылись, их пыльцу переносит ветер, поэтому эта пыльца попадает в воздух. Если сквозняк в комнате, то её может разнести вообще по всему помещению. Грядочные цветы, тепличные: тюльпаны, ирисы, орхидеи — всё, что не ветроопыляемое, — менее опасно с точки зрения аллергии».
Кроме того, вызвать аллергическую реакцию могут цветущие колоски в букетах, а также удобрения и жидкости для обработки растений, добавил Болибок.
«В букеты иногда добавляют колосочки. Если он уже цветущий, сам вот этот колосок может быть аллергеном. Аллергеном может быть жидкость, которой обрабатывают эти цветы для того, чтобы отпугнуть насекомых от плесени, удобрениями какими-то обрабатывают. Если это тепличные цветы, то там тоже какие-то обработки есть, чтобы товарный вид дольше сохранялся. Всё зависит от фантазии производителей. Потому что сейчас столько всякой химии используется, что диву даёшься».