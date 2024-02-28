Правда ли, что нельзя пить воду во время еды и спортивной тренировки?

В соцсетях и мессенджерах утверждают, что…

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…выпитая во время еды вода разбавляет желудочный сок и мешает процессу пищеварения, а употребление воды во время занятий спортом приводит к повышенной утомляемости и снижению эффективности тренировок.

А что на самом деле?

Вырабатываемый в желудке пищеварительный (желудочный) сок содержит множество ферментов, соляную кислоту, слизь, минеральные вещества и другие компоненты, важные для переваривания пищи. Выступающие против запивания еды пользователи соцсетей заявляют, что якобы это разбавляет желудочный сок, как следствие — снижает кислотность в желудке, что в итоге затрудняет процесс пищеварения. На самом деле, как поясняют в Роспотребнадзоре, вода в желудке почти не задерживается и в отличие от еды, которая находится там около четырех часов, быстро продвигается дальше в кишечник.

Кроме того, большое количество жидкости присутствует и во многих продуктах питания, например в овощах и фруктах. И хотя еда, как и простая вода, снижает кислотность, чтобы восстановить ее на нужном уровне, желудок продолжает вырабатывать соляную кислоту.

"Я бы сказала, что важно не то, запивает ли человек еду или нет. Главное другое. Зачастую человек запивает еду водой для того, чтобы ускорить процесс принятия пищи. И само желание сделать глоток воды возникает, поскольку еда плохо прожевана, — комментирует врач — диетолог-эндокринолог клиники PremierMedica Елена Щетинина. — В процессе еды каждый небольшой кусочек пищи должен быть тщательно пережеван. Так происходит первичная обработка еды, она измельчается механически, обрабатывается слюной, и таким образом уже запускается процесс пищеварения. Зачастую, если в желудок поступает такая хорошо подготовленная пища, то желание ее запивать просто не возникает".

Но в целом вреда от употребления воды в процессе еды не будет. При этом если человек страдает от изжоги, то лучше, чтобы это была негазированная вода, резюмирует эксперт.

В свое время главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина отмечала, что на питьевой режим влияет множество факторов, в частности, возраст человека, климатические условия, в которых он живет, его физическая активность и т.п.

В Роскачестве утверждают, что, если во время спортивной тренировки хочется пить, отказывать себе в этом не следует. Поскольку во время длительных физических упражнений человек потеет, значит, ему нужно восполнять уровень жидкости в организме, чтобы не было обезвоживания. Иначе организм перегревается, что повышает нагрузку на сердце и может вызвать даже потерю сознания. При этом все-таки рекомендуется избегать обильного питья при высокоинтенсивных тренировках, сопровождающихся максимально высокой частотой сердечных сокращений.

"Для поддержания тренировочной и соревновательной деятельности в организме однозначно должно быть достаточное количество жидкости. А вот как часто, в каком количестве она восполняется и что это за жидкость — простая вода, вода с раствором глюкозы, вода с раствором солей либо специально приготовленные спортивные напитки, — решается уже индивидуально в зависимости от вида спорта, от условий, в которых проходит тренировка, и ее продолжительности", — поясняет доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУН Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, главный специалист по спортивной медицине комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга Михаил Дидур.

Он заключает, что утверждение о том, что во время тренировки категорически нельзя пить, — это однозначно заблуждение.

Что в сухом остатке?

Ничего страшного в том, чтобы пить воду во время еды нет, и вода не разбавит желудочный сок. Для правильного пищеварения необходимо не торопиться и тщательно прожевывать пищу, тем самым измельчая ее и обрабатывая слюной.