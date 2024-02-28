Диетолог назвала текилу неопасным для микробиома алкогольным напитком

Популярные у россиян алкогольные напитки – вино и пиво – могут негативно влиять на здоровье некоторых людей. Например тех, кто страдает дисбиозом кишечника. Дело в том, что алкоголь пшеничного или виноградного происхождения катализирует процессы брожения в ЖКТ, еще больше нарушая микрофлору кишечника и тем самым усугубляя имеющиеся заболевания. Об этом Общественной Cлужбе Новостей рассказала диетолог Маргарита Королева.