Диетолог назвала текилу неопасным для микробиома алкогольным напитком
Популярные у россиян алкогольные напитки – вино и пиво – могут негативно влиять на здоровье некоторых людей. Например тех, кто страдает дисбиозом кишечника. Дело в том, что алкоголь пшеничного или виноградного происхождения катализирует процессы брожения в ЖКТ, еще больше нарушая микрофлору кишечника и тем самым усугубляя имеющиеся заболевания. Об этом Общественной Cлужбе Новостей рассказала диетолог Маргарита Королева.
«У подавляющего большинства людей есть дисбиоз кишечника, особенно у тех, у кого проявляют себя аутоиммунные заболевания любого происхождения. Это кожные болезни: например, экзема, псориаз. Это болезни суставов: ревматоидный артрит, аутоиммунный тиреоидит», — пояснила -диетолог.
Для лечения таких заболеваний человеку предписывают отказ от непереносимых продуктов, а также полное исключение алкоголя, говорит эксперт.
При этом, по мнению диетолога, единственным относительно безопасным для желудочно-кишечного тракта алкогольным напитком является текила. Дело в том, что «текила – это агава», то есть непривычный для среднестатического россиянина продукт.
«Это не глютен, это не пшеница. Это уже другой продукт, который нашим организмом ещё не сильно отторгается. Текилу организм пока еще принимает, как показывает опыт и практика», — уверена Королева.