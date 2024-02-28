Психолог рассказал о соблюдении баланса негативных и положительных эмоций

Кандидат психологических наук и практикующий психолог Михаил Хорс отметил, что позитивное мышление и отказ от негативных эмоций могут привести к депрессивным состояниям.

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На тренингах личностного роста часто подчеркивают важность постоянного позитива и целеустремленности, однако, по мнению Хорса, полное отсутствие отрицательных эмоций может сигнализировать о психическом отклонении.

Эксперт рассказал, что человеку свойственно испытывать разнообразные эмоции, как положительные, так и отрицательные. Он отметил, что постоянное счастье и радость не являются здоровым состоянием ума, а здоровый человек способен переживать и радостные, и грустные моменты. Хорс подчеркнул важность баланса между положительными и отрицательными эмоциями для психического благополучия.

Он предостерег от крайности в стремлении к постоянному позитиву, поскольку такой подход может привести к психологическим проблемам. Поддавшись идеалу постоянного счастья, люди могут столкнуться с недовольством собой, злостью на себя и даже депрессивными состояниями, если не удовлетворяют высоким стандартам радости.

Важно стремиться к балансу эмоций и принимать как положительные, так и отрицательные стороны жизни, заключил психолог в беседе с «Радио 1».