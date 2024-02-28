Сомнолог: нужно засыпать, пока организм активно вырабатывает мелатонин

Чтобы по утрам чувствовать прилив сил и бодрости, важно спать не менее 7-8 часов в сутки. Идеальное время для засыпания — не позднее 22-23 часов, так как в это время организм начинает активно вырабатывать гормон сна — мелатонин, рассказал сомнолог АО "Медицина" Максим Новиков в беседе с РИАМО.

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"Режим сна и бодрствования нарушается из-за внешних факторов. Могут сказываться распорядок дня, ночной график работы, увлечение гаджетами и другие причины. Однако существуют способы наладить сон", - рассказал специалист.

Он посоветовал при проблемах со сном активнее проветривать комнату, так как засыпать легче в прохладном воздухе, а также добиваться полной темноты и отказаться от ночников, горящих всю ночь. Важное условие крепкого сна – отказ от гаджетов, так как их голубой свет мешает выработке серотонина и мелатонина, подчеркнул Новиков. Также гаджеты, книги и телевизор перевозбуждают нервную систему и портят качество сна.

Еще один критерий хорошего сна – физическая активность в течение дня или хотя бы прогулка перед сном. Ужинать следует не позднее чем за 2 часа до сна, так как в противном случае организм не успеет переварить пищу и сон будет плохим, добавил сомнолог.