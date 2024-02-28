Диетолог рассказала, сколько раз в день нужно есть

Диетолог Полина Журавлева рассказала, необходимо ли трехразовое питание и сколько раз в день нужно есть.

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По ее мнению, четких инструкций относительно количества приемов пищи в день не существует. Все это строго индивидуально. Диетолог посоветовала есть, когда человек действительно испытывает чувство голода.

— Но главное — не переедать. Нет такого строго правила, что нужно есть каждые три часа. Все мы индивидуальны, и нужно опираться на ощущения, — рассказала Журавлева в комментарии Общественной Службе Новостей.

Специалист также призвала не растягивать время приема пищи. Эксперт добавила, что механорецепторы желудка раздражаются через 15–20 минут после начала еды, а количество питательных веществ в крови повышается во время трапезы и вызывает возбуждение других рецепторов — вентромедиальных ядер гипоталамуса. Это происходит через полтора-два часа после начала приема пищи.

До этого врач-диетолог Анастасия Ефимова назвала продукты, которые помогают укрепить здоровье. По словам специалиста, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рацион можно добавить фрукты, овощи, цельнозерновые, нежирные молочные продукты, птицу, рыбу, орехи, бобовые и растительные масла, передает «360».