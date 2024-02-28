Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения на каждый день без вреда для организма. Ее слова приводит Men Today.

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В числе первых эксперт рекомендовала ходьбу и отжимания. Следующими стали разрывы. Для выполнения упражнения нужно встать ровно, взять в руки резинку, вытянуть руки перед собой на уровне плеч, а локти немного развернуть наружу. Затем необходимо свести лопатки и развести руки, чтобы растянуть резинку.

Также полезным станет ягодичный мост. Для его выполнения нужно лечь на пол, согнуть ноги в коленях, а гантель положить на живот. Далее необходимо поднять таз, так чтобы тело образовало одну линию, и снова опуститься на пол. Последним упражнением была названа боковая планка.