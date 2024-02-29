Когда можно алкоголь после курса антибиотиков? Врачи назвали сроки

Наверняка все слышали, что людям, которым прописали антибиотики, запрещено спиртное. Такие советы врачи дают не на пустом месте. Алкоголь мало того, что может свести на нет весь эффект от лечения, но и способен усугубить состояние пациента. Сколько нужно выждать после приёма препаратов, рассказали специалисты Lahta Clinic.

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Что будет, если совместить алкоголь с антибиотиками

Некоторые антибиотики вообще не совместимы с алкоголем. При одновременном приёме может развиться специфическая реакция. Среди возможных симптомов: - покраснение кожных покровов; - головокружение; - сильная головная боль; - учащённое сердцебиение; - тошнота; - рвота; - нарушения сердечного ритма; - резкое снижение артериального давления.

Есть и более страшные последствия. Если человек принимал препарат фторхиноловой группы (офлоксацин, нипрофлоксацин, ципрофлоксацин), он может впасть в алкогольную кому. А от препарата группы макролидов (сумамед, кларитромицин) получить токсическое отравление.

Через сколько после антибиотиков можно алкоголь

Даже если не брать в расчёт возможные серьёзные последствия из-за одновременного приёма антибиотиков с алкоголем, сочетать их всё равно не стоит. Алкоголь может разрушить действующее вещество антибиотика и нарушить процесс лечения.

После курса антибиотиков нужно выждать некоторое время, прежде чем пить спиртное. Врачи посоветовали пить только через 3 дня после последнего приёма препаратов.

Что делать, если отравился антибиотиками с алкоголем

Отравление — штука серьёзная, и самолечением лучше не заниматься. Так что если вы выпили алкоголь во время курса антибиотиков и почувствовали себя плохо, обращайтесь к врачу, посоветовала терапевт DocMed Римма Попова.