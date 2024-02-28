Причины хронической бессонницы

Сомнолог Завалко рассказала о причинах, вызывающих хроническую бессонницу
Крепкий сон, которому уделяю не менее 7-9 часов в сутки, необходим для восстановления организма. При нарушении продолжительности или качества сна человек чувствует хроническую усталость, испытывает стресс, у него могут начаться головные боли, снижается концентрация внимания, иммунитет.
По словам врача невролога-сомнолога Научного центра неврологии Ирины Завалко, особенно опасна для организма хроническая бессонница.
Врач уточнила, что причиной ее развития чаще всего являются три фактора: привычка лежать в кровати без сна и нервничать.
«Тогда у человека развивается условный рефлекс: кровать — не для сна, а для тревоги или просмотра соцсетей», - объяснила врач в разговоре с «Газетой.ру».
Кроме того, пациенты с бессонницей снижают свою дневную активность, уменьшая физические и умственные нагрузки. Это также ухудшает сон, закрепляя тревогу.
Еще одна причина, по которой возникает бессонница – страх не выспаться, не уснуть и подчитывать, сколько еще времени осталось до пробуждения.
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