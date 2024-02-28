«Начал заниматься, бросил заниматься» — такой подход негативно отражается на здоровье организма. Организм постоянно перестраивается сначала под один режим, потом под другой — это дополнительная нагрузка, она не нужна. Первый месяц должен быть более адаптивным, плановым в плане повышения нагрузок. Целью лучше ставить 2–3 кг в месяц, если мы говорим про снижение веса», — рассказал Антонов.