Пожилым людям посоветовали один продукт для профилактики деменции и катаракты

Богатые витаминами фисташки являются полезным продуктом для людей в пожилом возрасте, рассказала врач-диетолог Ольга Редина. Пользу этого популярного продукта она объяснила в беседе с «Вечерней Москвой».

© Lenta.ru

Орехи, по ее словам, богаты витаминами А, Е и группы В, белками, кальцием, калием, магнием и железом — эти элементы помогают поддерживать здоровое функционирование суставов, костей и сердца. Также, продолжила Редина, фисташки полезны в профилактике распространенных возрастных заболеваний — катаракты и деменции. Кроме того, они положительно влияют на активность мозга.

«А из-за содержания магния они успокаивают и помогают бороться с раздражительностью и тревожностью, которая свойственна многим пожилым людям», — объяснила Редина.