Доказано: сутулиться не так вредно, как вы думаете

Некоторые из нас уверены, что сутулость может навредить позвоночнику и вызвать боли в спине. Однако исследования показывают, что это не так

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С древних времён сутулость считалась телесным проявлением негатива. Поэтому до сих пор такая поза воспринимается нами как «плохая». Но действительно ли эта поза вредит нашему здоровью?

За последние 20 лет учёные провели множество исследований, в ходе которых выяснилось, что нет никакой связи между сутулостью и болью в спине. Кроме того, нет доказательств того, что люди, которые сутулятся, чаще страдают от болей в спине или шее, чем те, у кого нет такой привычки.

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Также нет чётких доказательств того, что сутулость во время сидения за столом или при использовании телефона способствует повреждению позвоночника. Даже в последних рекомендациях правительства Великобритании по работе с экранами устройств позе уделяется мало внимания. Вместо этого специалисты подчёркивают важность принятия удобного положения и избегания дискомфортных поз, регулярной смены позы в течение дня. Всё это может снизить вероятность развития болей и мышечной усталости.

Есть довольно веская причина, по которой сутулость не повреждает наш позвоночник: он устроен таким образом, чтобы давать возможность нам совершать самые разные движения.